BAKAN ÇAVUŞOĞLU, SIRP VE KOSOVALI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı telefonda görüştü. DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sırbistan- Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarımla görüştüm. Türkiye, Balkanların barış ve istikrarına her zaman önem vermektedir. Yeni gerilimlerin kimseye faydası olmaz. Gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi. Demirören Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Sırbistan Kosova Politika Güncel Haberler

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