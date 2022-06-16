- Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile bir araya geldi

BELGRAD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı olan Sırbistan'da temaslarına başladı. Çavuşoğlu, ülkenin başkenti Belgrad'daki Cumhurbaşkanlığı ofisinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun bugün Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde düzenlenecek II. Prespa Diyalog Forumu'na katılması ve forumun yüksek düzeyli resmi açılış oturumunda konuşma yapması bekleniyor. Çavuşoğlu ayrıca forum marjında bazı ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 19 Haziran'a kadar sürecek olan Balkan turu çerçevesinde Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Kosova'yı da ziyaret etmesi planlanıyor.

İhlas Haber Ajansı / Politika