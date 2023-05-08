Bakan Çavuşoğlu: "Şimdiden gaz ticaretinde önemli bir ülke haline geldik" "Cezayir'den Nijerya'dan 15 farklı ülkeden LNG'yi tankerle getirip, terminallerde gaza dönüştürüyoruz" "Bulduğumuz doğalgazın bir kısmını sisteme bağladık, bu bizim için yeterli değil" "Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar...

Bakan Çavuşoğlu: "Şimdiden gaz ticaretinde önemli bir ülke haline geldik"

" Cezayir'den Nijerya'dan 15 farklı ülkeden LNG'yi tankerle getirip, terminallerde gaza dönüştürüyoruz"

"Bulduğumuz doğalgazın bir kısmını sisteme bağladık, bu bizim için yeterli değil"

"Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere Avrupa'ya gaz tedariki yapmaya başladık"

"Toplam ticaretimiz 254 milyar dolara ulaştı"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, "Şuanda Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere Avrupa'ya gaz tedariki yapmaya başladık. Azerbaycan'dan gelen boru hattının kapasitesini iki katına çıkarıyoruz. Cezayir ve Nijerya gibi 15 farklı ülkeden LNG'yi tankerle getiriyoruz, terminallerde gaza dönüştürüp, boru hattı ile gaz ihracatı ve ticaretine başladık. Bulduğumuz doğalgazın bir kısmını sisteme bağladık, bu bizim için yeterli değil. Şimdiden gaz ticaretinde önemli bir ülke haline geldik" dedi.

Antalya Ticaret Borsası'nın düzenlediği Kent Buluşmaları'nın Mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi. ATB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Kent Buluşmaları'nın bu ayki konuğu Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu oldu.

Konuşmasına deprem bölgesine Antalya'dan yapılan yardımlar için teşekkür ederek başlayan Bakan Çavuşoğlu, "Depremzedelere sahip çıktınız. Elbette doğal afetlere karşı çaresiz kalıyoruz ama yaraları sarmak için devlet millet el el çalışıyoruz. En kısa surede bu şehirleri yeniden inşa edeceğiz. Antalya'mızın ticareti her geçen gün artıyor, şirket sayısında Türkiye ortalamasında yüzde 25 artış var Antalya'da yüzde 58 artış var. Şehirden ihracatımız 2 milyar dolara çıktı. Tarım ürünleri ihracatımız ise 800 milyon dolar oldu. Bizim görevimiz üreticimizi desteklemektir. Ürünleri satarken içeride ve dışarıda önündeki engelleri kaldırmaktır. Antalya'mıza sahaya indiğimiz günden bu yana neler yaptığımız hizmetleri gözden geçirdik. Sorunları çözüyoruz ve çözmeye devam ediyoruz. Demirkapı tünelinin açılışını gerçekleştirdik. Özellikle kamyonlarımız zorlanmadan Türkiye'nin her tarafına gidecek. Kumluca yolumuz gitti. Antalya Alanya otobanının ihalesi 16 Haziranda yapılacak" dedi.

"Toplam ticaretimiz 254 milyar dolara ulaştı"

İhracatın Türkiye'nin her bölgesinden artarak devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Geçen yıl 25 milyar dolarlık ihracat yaptık. Toplam ticaretimiz 254 milyar dolara ulaştı. Ticaretin önündeki engelleri de kaldırmak için çalışıyoruz. Lojistik ve ulaşımda karşılaşılan engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Sizlerden gelen talepleri dikkate alıyoruz. Domates ihracatında küçük bir yol kazası oldu, cumhurbaşkanımız hemen talimat verdi. Rusya ile ilgili artık bir kota olmayacağını söyleyebiliriz. Ürünlerimizin gümrük kapılarında beklemesi sorunlara yol açıyor. Bulgaristan sınır kapısında günde bir defa gönderilen numuneleri Sofya'ya 4 defa gönderiyoruz. Bunu hızlandırdık, oraya yeni bir laboratuvar inşa ediyoruz, Sofya'ya gitmeye gerek kalmayacak. Yaptığımız düzenlemeler sayesinde tırlarımızın 120 saat beklemesini 2 saate düşürdük. Güzel bir haberi paylaşmak isterim; Bulgaristan tarafından 3 tane şerit açıldı. Belki seçim sonrası açarız, faaliyete geçti 2-3 saat bekleme suresi daha da azalacak. Gurbetçilerimiz için de önemli bir gelişme olacak. Ticaretimizin ürünlerinin her ülkeye gitmesi bizi memnun ediyor. Ürünlerimizin ulaşmadığı ülke yok. Bizim önümüzdeki süreçte ihracat ve ticaretimiz ile ilgili çalışmalarımız var. Ticaretimiz daha da artıyor. Afrika açılımımız sayesinde 2002'de 4 milyardan az olan ticaretimiz 40 milyar doların üzerinde çıktı. Asya ile olan ticaretimiz yüzde 40 arttı" açıklamasına yer verdi.

"Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere Avrupa'ya gaz tedariki yapmaya başladık"

Dünyanın zor bir zamandan geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Çatışmalar ve krizler derinleşiyor, bunların yüzde 60'ı bizim etrafımızda oluyor. Türkiye olarak istikrar abidesiyiz. Bu istikrarımızı ve gücümüzü dünya barışı için kullanıyoruz. Bunun faydalarını görüyoruz. Denge politikasını sürdürmemiz lazım. Tahıl anlaşmasında yaşananları gördük. Dünya gıda fiyat endeksi 2008'den sonra ilk defa duştu. Fiyat istikrarı oluştu ve gıda krizinin önüne geçtik. Dünyaya çok önemli bir katkı sağlıyoruz. Denge politikamız sadece bize değil dünyaya da katkı sağlıyor. Çok önemli görevler üstleniyoruz; Libya'da biz olmasaydık bir iç savaş olacaktı. Türkiye kilit bir ülke oldu. Şuanda Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere Avrupa'ya gaz tedariki yapmaya başladık. Azerbaycan'dan gelen boru hattının kapasitesini iki katına çıkarıyoruz. Amerika'dan Umman'dan da aynı şekilde sözleşme imzaladık. Cezayir'den Nijerya'dan 15 farklı ülkeden LNG'yi tankerle getiriyoruz, terminallerde gaza dönüştürüp, boru hattı ile gaz ihracatı ve ticaretine başladı. Bulduğumuz doğalgazın bir kısmını sisteme bağladık, bu bizim için yeterli değil. Şimdiden gaz ticaretinde önemli bir ülke haline geldik. Türkiye çok kilit bir ülke oldu, bu imkanları bizim çok daha iyi değerlendirmemiz, çok daha istikrarlı bir ülke olmamız lazım" dedi.

"Kira konusu gerçek bir sorundur, bunu çözmek için bazı tedbirlerimiz olacak"

Konuşmasını seçim çalışmalarını değerlendirerek noktalayan Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da kendisine yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Çavuşoğlu sözleri şu cümleler ile tamamladı: "Önümüzdeki seçimler Türkiye'nin istikrarı açısında önemlidir. Biz gelecek vizyonumuzu her yerde anlatıyoruz. Antalya'da sahada yürümekte bile zorluk çekiyoruz. Vatandaşlarımız da seçimin önemini biliyor. Biz destek talebimizi iletiyoruz, Antalya'mızda demokrasi açısında olgun bir ortam var. Kira konusu gerçek bir sorundur, bunu çözmek için bazı tedbirlerimiz olacak. Meclisin açılması ile beraber cumhurbaşkanımız da bunun sinyalini verdi. Ticarette farklı yatırımlar olur, burada yaşayanlarında mutlaka ticareti vardır. Almanya'da bizim de vatandaşlarımızı bazı noktalarda öne çıktığını söyleyebiliriz. Biz yabancıya mülk satışı ve oturum izni konusunda bazı kısıtlamalar yaptık."

"Biz çevreyi koruyan tarımı önemseyen kurum olarak devam edeceğiz"

Bakan Çavuşoğlu'nun her zaman desteğini gördüklerini ifade eden ATB Başkanı Ali Çandır, "Sorunlarımızı kendisine dünyanın neresinde olursa olsun ulaştırdık. İlk fırsatta bizi aradı. Bütün sorunlarımızı çözüyordu. Bulgaristan'da gümrükte ne sorun varsa, tarım ile ilgili bir sorunumuz varsa ulaşıyorduk. En son domates sorununda da aynı şey oldu. Biz kendisinden razıyız, bizim projelerimizde de kendisinin desteklerini hissettik. Özellikle YÖREX'e desteklerini gördük. Seçimlerde tüm adaylara başarılar diliyoruz. Biz çevreyi koruyan tarımı önemseyen kurum olarak devam edeceğiz. Kentimizde son zamanlarda kiralar öne çıkmaya başladı. Bunun yanında ticarette de bir takım değişiklikler yaşanmaya başladı. Bunlarla ilgili önümüzdeki dönemde belirli kararlar alınmasını bekliyoruz. Umarım kendi insanımızın daha iyi ticaret yapması için mücadele ederiz. Elbette sermeye getiren iş yapan herkesin başımızın üzerinde yeri var" dedi.

Toplantıda ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.