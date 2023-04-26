Bakan Çavuşoğlu: Seçimden sonra vize konusunda bazı tedbirlerimiz var

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçimden sonra vize konusunda bazı tedbirlerimiz var. Bunu keyfi uygulayan ülkelere yönelik. Onlar bizi kısıtlarsa biz de onları kısıtlarız. Büyükelçilikler keyfi uygulama yapacak ben Ankara'da ona serbestçe her şeyi yaptıracağım, böyle bir şey olmaz" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçimden sonra vize konusunda bazı tedbirlerimiz var. Bunu keyfi uygulayan ülkelere yönelik. Onlar bizi kısıtlarsa biz de onları kısıtlarız. Büyükelçilikler keyfi uygulama yapacak ben Ankara'da ona serbestçe her şeyi yaptıracağım, böyle bir şey olmaz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) meclis toplantısına AK Parti'den Antalya 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, STK temsilcileri ve meclis üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Ahmet Öztürk yaparken, sonrasında konuşan Ali Bahar sektörün yaşadığı bazı sıkıntılardan ve çalışmalarından bahsetti.

Almanya'nın seçimlerle ilgili aldığı kararla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bugün Almanya'nın aldığı bir karar var saçma bir karar. Biz istedik ki sandığı milletimizin ayağına götürelim. Son güne kadar beklettiler. Misyonlarımızın olmadığı yerlerde de sandık açabileceğimizi, sandık kurullarını oluşturabileceğimizi biz YSK'ya gönderdik yazıyı. Vatandaşlar geliyor çok uzak çünkü. Elektronik oya geçmemiz lazım. En güvenli yöntemleri incelesinler partiler. Bunlara geçmemiz lazım. Milletimize güvenelim milletimizi yormayalım. Sonuçta herkes izin verdi Avusturya dahil. Misyonlarımızın olmadığı bazı yerlere sandık açalım dedik hazırlıklarımız yaptık. Bizim bugüne kadar yurt dışındaki seçimlerimizde hiçbir şaibe olmadı. Bugün 'Misyonların olmadığı yerlerde izin vermeyeceğiz' diye siyasi bir karar aldılar, vize de olduğu gibi" dedi.