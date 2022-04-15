Bakan Çavuşoğlu: Savaşı sonlandırmak için sarf ettiğimiz çabaları tüm dünya biliyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna- Rusya arasında savaşı bitirmek için Türkiye'nin önemli adımlar attığını söyleyerek, "Artan önem ve rolümüzden dolayı da biz Ukrayna savaşı başta olmak üzere var olan sorunları çözmek için samimi, ilkeli, doğruya doğru, yanlışa yanlış şekilde gayret sarf ediyoruz. Adım atılması gerekiyorsa adım atarken, önlem alınması gerekiyorsa önlem alıyoruz. Ukrayna savaşını sonlandırmak için sarf ettiğimiz çabaları tüm dünya biliyor. Şu ana kadar bir ilerleme olduysa, bizim katkılarımız sayesinde İstanbul toplantısında oldu" dedi.

Bir dizi ziyaret için öğle saatlerinde Adana'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, AK Parti milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile AK Parti ve MHP ilçe belediye başkanları eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, ardından MHP İl Başkanlığına geçti. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığındaki 3 Kademe İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Adana'ya geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Hava sıcak ama Adanalılar daha sıcak. O yüzden hiç şikayetimiz yok. Epeydir Adana'yı ziyaret etmediğimizi fark ettik. Sizleri özlediğimizi fark ettik. Özellikle teşkilat sorduğunda 4 tane il yazın dedim ilk tercihim Adana oldu" dedi.

Yaptırımlar konusunda ilkeli politika izlendiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Montrö Sözleşmesini harfiyen uyguluyoruz. Onun yararına, bunun aleyhine diye düşünmüyoruz. Hukuk hukuktur, sözleşme sözleşmedir. Biz bunu uygulamamız lazım diyoruz ve uyguluyoruz. Bu savaş Türkiye'yi çok farklı bir konuma getirdi. İzlediğimiz ilkeli politika ve oynadığımız rolü herkes gördü. Türkiye'nin önemini anladılar. İnşallah bu geçici bir konjektürel bir yaklaşım değildir. Biz Avrupa ve bütün dünyaya önemli katkı sağlayan bir ülkeyiz. Biz ne kadar içeri de güçlü olursa o kadar dışarı da güçlü oluruz. Masada o kadar güçlü oluruz. İçeri de güçlü olmanın da yolu çok çalışmak. Biz bugün ne kadar güçlüysek Türk devletleri de o kadar güçlüdür" ifadelerini kullandı.