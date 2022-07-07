Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Bali'de G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi. G20 gündemi Bali'de düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda küresel ortak çaba gerektiren mevcut ve müstakbel sınamalar karşısında çok taraflılığın güçlendirilmesi ile gıda ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik konularda fikir alışverişinde bulunulacak. - BALİ İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Sergey Lavrov Politika Haberler

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