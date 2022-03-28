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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Bakanlıktan, görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün (27 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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