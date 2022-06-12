Bakan Çavuşoğlu Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'ne katıldı - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eski Çekya Devlet Başkanı Vaclav Klaus ile birlikte Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Eski Çekya Devlet Başkanı Vaclav Klaus ile birlikte Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi. Çavuşoğlu konuşmasında, "Burada bulunan misafirler Avrupa'dan Afrika'ya, Asya'ya ve Akdeniz'den Karadeniz'e uzanan medeniyetleri birleştiren Türk mutfağını biliyorlar. Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde geçtiğimiz haftayı yurt dışındaki 115 temsilciliğimizde Türk mutfağını tanıtan etkinliklerle kutladık" ifadelerini kullandı.

"Türk mutfağı, Çekya'nın en önemli restoranlarında ve otellerinde tanıtılacak"

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ise, "Ülkemiz 2022 yılını Türk mutfağı yılı olarak belirledi. Biz de bu seneki festivalimizi Türk mutfağı teması ile gerçekleştiriyoruz. Festival çerçevesinde Türk mutfağı Çekya'nın en önemli restoranlarında ve otellerinde tanıtılacak. Yemeğin toplumları birleştirici özelliği vardır. Biz de Türk mutfağını Türk-Çek ilişkilerinin geliştirilmesi için kullanacağız" dedi.

"Türkiye, Ukrayna sorunun çözümünde çok önemli rol oynuyor"

Eski Çekya Devlet Başkanı Vaclav Klaus da Türkiye'yi çok sevdiğini ve tatil için gittiği İstanbul'dan dün döndüğünü belirtti. Klaus, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında gerçekleştirilen müzakerelerdeki rolüne de değinerek, "Türkiye Ukrayna sorunun çözümünde çok önemli rol oynuyor. Bu çok ciddi bir rol. Çözüm yolunda Türkiye'yi destekliyoruz" şeklinde konuştu. - PRAG

İhlas Haber Ajansı / Politika