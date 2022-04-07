Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Darchiashvili ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili görüşme gerçekleştirdi. - BRÜKSEL