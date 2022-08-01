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Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'a gidecek

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'a gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'i ziyaret edecek.

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye-Özbekistan- Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'i ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, yarın ilki gerçekleştirilecek olan Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Taşkent'i ziyaret edecektir. Bu üçlü mekanizmayla, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor başta olmak üzere, üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konularda eş güdüm ve iş birliğinin artırılması hedeflenmektedir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan Azerbaycan Türkiye Politika Haberler

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