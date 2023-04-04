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Bakan Çavuşoğlu, NATO Karargahına geldi

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya'nın NATO'ya resmi üyeliği için düzenlenecek törene katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahına geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya'nın NATO'ya resmi üyeliği için düzenlenecek törene katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahına geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, yarınki toplantı öncesinde bugün Finlandiya'nın NATO'ya üyelik törenine katılmak üzere NATO Karargahına vardı. Finlandiya, NATO'ya 31'inci üye olarak katılacak. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya Belçika Brüksel Politika Haberler

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