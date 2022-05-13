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Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, Berlin'de 14-15 Mayıs'a gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak.

Toplantıda Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanan güncel gelişmelerin yanı sıra NATO'nun müteakip Stratejik Konsepti, Madrid Zirvesi hazırlıkları gibi NATO'nun gündemindeki öncelikli konuların ele alınması bekleniyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin, Mayıs, Politika, Haberler

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