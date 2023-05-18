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Bakan Çavuşoğlu: "(Muhalefete) Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlığı bozup batıdan aferin almak için Rusya'ya yaptırım uygulamanın ülkemize ve...

Politika Haberleri

Bakan Çavuşoğlu: "(Muhalefete) Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlığı bozup batıdan aferin almak için Rusya'ya yaptırım uygulamanın ülkemize ve Antalya'mıza ne yararı olacak?

Bakan Çavuşoğlu: "(Muhalefete) Rusya- Ukrayna savaşında tarafsızlığı bozup batıdan aferin almak için Rusya'ya yaptırım uygulamanın ülkemize ve Antalya'mıza ne yararı olacak?"

"Antalya'mızın tüm sorunlarını ortak bir akıl ile hep birlikte çözmek için Cumhur İttifakı milletvekilleri olarak gece gündüz çalışacağız"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki Cumhur İttifakı basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlığı bozup batıdan aferin almak için Rusya'ya yaptırım uygulamanın ülkemize ve Antalya'mıza ne yararı olacak? Antalya'mızın tüm sorunlarını ortak bir akıl ile hep birlikte çözmek için Cumhur İttifakı milletvekilleri olarak gece gündüz çalışacağız" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Antalya Ukrayna Rusya Politika Haberler

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