Bakan Çavuşoğlu, Moskova'da düzenlenecek dörtlü toplantıya katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek toplantıya katılacak.

Bakan Çavuşoğlu; Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecek. Söz konusu toplantıda, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanıyor.

Ayrıca, Çavuşoğlu'nun toplantı çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor. - ANKARA