Bakan Çavuşoğlu: (Miçoatakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ansızın gelebiliriz' açıklamalarına cevaben 'gün ışığında' bekliyoruz ifadeleri) "Biz, o... Politika Haberleri Bakan Çavuşoğlu: (Miçoatakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ansızın gelebiliriz' açıklamalarına cevaben 'gün ışığında' bekliyoruz ifadeleri) "Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Bakan Çavuşoğlu: (Miçoatakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ansızın gelebiliriz' açıklamalarına cevaben 'gün ışığında' bekliyoruz ifadeleri) "Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Bakan Çavuşoğlu: (Miçoatakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ansızın gelebiliriz' açıklamalarına cevaben 'gün ışığında' bekliyoruz ifadeleri) 'Biz, o... - Haberler

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