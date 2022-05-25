Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ziyaretini sürdürüyor. Çavuşoğlu, Ramallah'ın ardından Kudüs'e geçti. Burada Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Çavuşoğlu, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çekindi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title