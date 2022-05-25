Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti - Haberler

Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ziyaretini sürdürüyor. Çavuşoğlu, Ramallah'ın ardından Kudüs'e geçti. Burada Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Çavuşoğlu, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çekindi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Politika