Bakan Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşıyla görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşıyla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO'yla ilgili konular ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

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