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Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika'ya gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-29 Nisan tarihleri arasında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya gidiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-29 Nisan tarihleri arasında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya gidiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere 23-29 Nisan tarihleri arasında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya gidiyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında, Türkiye-Brezilya IV. Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu ve Türkiye-Venezuela III. Ortak İşbirliği Komisyonu toplantıları gerçekleştirilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, Brezilya, Nisan, Politika, Haberler

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