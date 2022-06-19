Bakan Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Schwarz ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Schwarz ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Schwarz ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı Kosova'da, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı Kosova'da, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turu çerçevesinde geldiği Kosova'da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi. Bakanlar daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Schwarz'ın basın toplantısı gerçekleştirmesi ve toplantı öncesi "Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı" imzalaması bekleniyor. - PRİŞTİNE

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Kosova Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title