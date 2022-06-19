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Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turu çerçevesinde geldiği Kosova'da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ayrıca Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile görüşmüş ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti. - PRİŞTİNE

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Priştine Kosova Politika Haberler

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