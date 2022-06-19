Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turu çerçevesinde geldiği Kosova'da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ayrıca Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile görüşmüş ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti. - PRİŞTİNE İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Priştine Kosova Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.