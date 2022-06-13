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Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu bugünkü temasları çerçevesinde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

(İHA)

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