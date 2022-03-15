DİYARBAKIR (İHA) - Bakan Çavuşoğlu: (Kılıçdaroğlu'nun evlat nöbeti tutan anneleri ziyareti) "Anneler ayağa çağrılmaz. Annelerin ayağına gidilir. Hele ki Diyarbakır annelerinin ayağına gitmek şereftir"

-"Bu insanların evlatları terör örgütü tarafından kaçırılmış. Dünyanın en meşru talebidir bu. "Evlatlarımızı istiyoruz" diyorlar. Bunun dışına çıkıp da bu meseleyi siyasi paranteze almak için anneleri ayağınıza çağırmak son derece yanlıştır"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.