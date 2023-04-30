Bakan Çavuşoğlu, kendi kullandığı Togg ile Kepez'e geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kültür Kafeler Caddesi'ne yerli ve milli otomobili Togg ile geldi. Çavuşoğlu, caddeyi gezdi, öğrencilerle çay içti, üniversiteli bir genci de aracına aldı.

Antalya'dan AK Parti 28. Dönem Milletvekili adayı gösterilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde Kepez'in Kültür Kafeler Caddesi'ni gezdi. Caddeye yerli ve milli otomobil Togg ile gelen Bakan Çavuşoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de eşlik ettiği Bakan Çavuşoğlu, gençlerle birlikte kafede oturdu, çay içti, seçime dair sohbetler etti. Caddeyi gezerken karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Çavuşoğlu'na, girdiği bir kafe de kendisini görünce gözyaşı dökerek sarılan vatandaşta duygulandırdı. Bakan Çavuşoğlu'na olduğu gibi vatandaşların yerli ve milli otomobilimiz Togg'a ilgisi de yoğun oldu. Bakan Çavuşoğlu, aracına aldığı üniversiteli bir gence de Togg hakkında bilgi verdi. - ANTALYA