Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Demirören Haber Ajansı / Politika