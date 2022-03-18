Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Politika
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefonda görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Demirören Haber Ajansı / Politika