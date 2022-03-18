Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Politika, Haberler

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