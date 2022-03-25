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Bakan Çavuşoğlu, Katar'a gidecek

Demirören Haber Ajansı - Şaduman Unutmaz - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, Katar'a gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gidecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 25-26 Mart 2022 tarihlerinde Doha Forumu'na katılmak üzere Katar Devleti'ne bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın ziyaret kapsamında, Doha Forumu'na katılan diğer mevkidaşlarıyla da ikili temaslarda bulunması öngörülmektedir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Mart, Politika, Haberler

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