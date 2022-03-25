Bakan Çavuşoğlu, Katar'a gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 25-26 Mart 2022 tarihlerinde Doha Forumu'na katılmak üzere Katar Devleti'ne bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın ziyaret kapsamında, Doha Forumu'na katılan diğer mevkidaşlarıyla da ikili temaslarda bulunması öngörülmektedir" denildi.