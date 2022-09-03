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Bakan Çavuşoğlu, Macar ve Sırp mevkidaşlarıyla görüştü

Politika Haberleri

Bakan Çavuşoğlu, Macar ve Sırp mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjrt ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjrt ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılmak ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarını sürdürüyor. İkili temasları dahilinde Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ile görüşen Çavuşoğlu daha sonra Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjrt ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu daha sonra da Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovi ile bir araya geldi. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan Sırbistan Belgrad Politika Haberler

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