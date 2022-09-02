Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Abazovic ile bir araya geldi Politika Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belgrad'daki günümüze Karadağ Başbakanı Abazovi ile görüşerek başladık. Balkanların istikrarı ortak önceliğimiz. Ekonomik ilişkilerimizi de ele aldık" dedi. - BELGRAD Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Sırbistan Belgrad Karadağ Politika Haberler

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