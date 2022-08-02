Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya'ya gidecek DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı 3'lü Toplantısı'na katılmak üzere Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e gidecek. DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)- Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı 3'lü Toplantısı'na katılmak üzere Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e gidecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 4'üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı 3'lü Toplantısı'na iştirak etmek üzere yarın Punom Pen'i ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ASEAN Dönem Başkanı Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn ve ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ile gerçekleştirecekleri 3'lü Toplantıda Türkiye-ASEAN ilişkilerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme yönelik somut iş birliği önerilerinin görüşülmesi öngörülmektedir" denildi. Politika Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz Mevlüt Çavuşoğlu Punom Pen Kamboçya Türkiye Politika Haberler

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