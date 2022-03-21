Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Politika
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yla telefonda görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yla telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yla bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Ukrayna konusundaki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Politika