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Bakan Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu temasları çerçevesinde NATO Karargahı'nda İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "İsveçli mevkidaşım Billström'e, NATO'ya katılımları için atmaları gereken adımları hatırlattık. Terörle mücadelede sonuç odaklı iş birliği şart" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel Belçika İsveç Politika Haberler

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