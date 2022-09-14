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Bakan Çavuşoğlu: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) "Net yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yasa değişikliği ise, yasa...

Politika Haberleri

Bakan Çavuşoğlu: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) 'Net yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yasa değişikliği ise, yasa...

Bakan Çavuşoğlu: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) "Net yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yasa değişikliği ise, yasa değişikliği yapacaklar.

Bakan Çavuşoğlu: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) "Net yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yasa değişikliği ise, yasa değişikliği yapacaklar. Mevcut yasalarımız buna elvermiyor denmesin. Bunu da zaten anlaşmanın içinde koyduk." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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