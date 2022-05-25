Bakan Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Razvozov ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Razvozov ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Razvozov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramallah'ın ardından geldiği Kudüs'te İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej ile düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, dün Filistin'e düzenlediği ziyarette Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından bugün Kudüs' geçmişti. Çavuşoğlu'nun İsrail'e ziyareti, dışişleri bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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