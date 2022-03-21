Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 22- 23 Mart'ta İslamabad'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. Çavuşoğlu'nun İslamabad'ı ziyareti kapsamında ayrıca İİT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, 23 Mart, Politika, Haberler

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