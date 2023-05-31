Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Abdullahiyan, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti. Çavuşoğlu ve Abdullahiyan, görüşmede, ikili ilişkileri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Abdullahiyan, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.
Çavuşoğlu ve Abdullahiyan, görüşmede, ikili ilişkileri ele aldı.
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Politika