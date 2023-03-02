Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ve Kanadalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Deprem yardımları için tekrar teşekkür ettik. Bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi. Çavuşoğlu Ukrayna'daki gelişmelerin ve NATO'nun genişlemesinin ele alındığı görüşmede Kanada'nın deprem yardımları için mevkidaşı Joly'e teşekkür etti.

G20 gündemi

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda insani yardımlar ve afet yardımları, gıda ve enerji güvenliği, terörizmle mücadele, çok taraflılığın güçlendirilmesi ve kalkınma iş birliği başta olmak üzere küresel gündemde öne çıkan hususlarda görüş alışverişinde bulunulacak.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 23. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. - YENİ DELHİ