Bakan Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşından ortak basın açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşından ortak basın açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşından ortak basın açıklaması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.
İhlas Haber Ajansı / Politika