Bakan Çavuşoğlu: İhlaller sonlandırılmazsa adaların egemenliği tartışılır - Haberler

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. Silahsızlandırılmış bu adaların statüsünü ihlal etmediğini söylesin. Elimde belgeler var. İhlal gerekçelerinin hiçbiri geçerli değil. Bu ihlalleri sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmasını başlattık zaten, egemenliği tartışılır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile bakanlıkta bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, 26 Ağustos'ta Kuzey Makedonya ile diplomatik ilişkilerin 30'uncu yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek, "Bugün ilişkilerimizi tüm yönüyle değerlendirme fırsatımız oldu. Protokol alanında bir mutabakat zaptı imzaladık. Bakanlıklarımız arasında tecrübe paylaşımı, iş birliği konusunda adımlar atacağız. Ekonomik ilişkilerimiz memnuniyet verici düzeyde. Türk firmalarının daha fazla yatırım yapmaları için birlikte teşvik etmeye devam edeceğiz. Komşu ülkelerden enerji konusunda iş birliği talepleri geldi. Kuzey Makedonya ile de 'nasıl iş birliği yapabiliriz' diye konuştuk. Enerji konusunda da Kuzey Makedonya ile iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Savunma sanayi alanında iş birliği yapabileceğimizi de konuştuk. Güvenlik ile ilgili bir taslak anlaşmamız var, onu da imzalamak istiyoruz. FETÖ ve terör örgütü ile mücadelede de beklentilerimizi paylaştık. Ukrayna savaşı ve savaşın yansımalarını da ele aldık. Kuzey Makedonya, zorlu bir dönemde Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek. Diplomatlarımızdan bazı arkadaşlarımızı Kuzey Makedonya dönem başkanlığında görevlendirebileceğimizi söyledik. Mükemmel siyasi ilişkilerimiz var" diye konuştu.

Haber: Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,