Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde geldiği Hırvatistan'da Başbakan Andrej Plenkovic ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde geldiği Hırvatistan'da Başbakan Andrej Plenkovic ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun üçüncü durağı olan Hırvatistan'daki temaslarını sürdürüyor. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir araya gelen Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan başbakanıyla ekonomik işbirliğimizi, Ukrayna ve Bosna-Hersek'teki son gelişmeleri ve NATO genişlemesini ele aldık" ifadelerini kullandı. - ZAGREB İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Hırvatistan Politika Haberler

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