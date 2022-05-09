Bakan Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Geneus ile görüştü (2) - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Geneus ile görüştü (2)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Geneus ile görüştü (2)

ÇAVUŞOĞLU: FİDYE İÇİN KAÇIRILDIKLARI DÜŞÜNÜLÜYORDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÇAVUŞOĞLU: FİDYE İÇİN KAÇIRILDIKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Haiti'de kaçırılan otobüsteki Türkler ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Takip ediyoruz, bir kriz masası kurdular şu anda Haiti'de. Fahri konsolusumuz da takip ediyor, en kısa zamanda kurtarmak için. Fidye için kaçırıldıkları düşünülüyor. Şu an sağlık durumlarıyla ilgili olumsuz bir şey yok" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kabine Toplantısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Fidye, Politika, Haberler

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