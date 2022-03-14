Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki durum ve ilerleyen dönemdeki ziyaret takvimi dahil olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.Bakan Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Makey ile de telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Ukrayna'daki durum ile ikili ve bölgesel konular ele alındı.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan, Ukrayna, Belarus, Politika, Haberler

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