Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı ile görüştü Politika Haberleri DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile telefonda görüştü. DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Gürcistan'da oynanan Türkiye-Gürcistan Euro Basket 2022 Avrupa Şampiyonası basketbol maçı ve maçın ardından yaşanan gelişmeler ele alınmıştır" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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