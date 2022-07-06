Bakan Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Endonezya Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Endonezya'nın Bali Adası'nda 7-8 Temmuz'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Endonezya Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Endonezya'nın Bali Adası'nda 7-8 Temmuz'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda, küresel ortak çaba gerektiren mevcut ve müstakbel sınamalar karşısında, çok taraflılığın güçlendirilmesi ile gıda ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik konularda fikir alışverişinde bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle Sayın Bakanımız, Dönem Başkanlığını yürütmekte olduğumuz MIKTA'nın 21'inci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na 7 Temmuz günü ev sahipliği yapacaktır. Sayın Bakanımızın anılan toplantılar kapsamında ikili görüşmeler de yapması planlanmaktadır" denildi. Demirören Haber Ajansı / Politika G20 Liderler Zirvesi Mevlüt Çavuşoğlu Bali Adası Politika Haberler

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