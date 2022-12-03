Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika