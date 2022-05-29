Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Fransız mevkidaşı Colonna ile yaptığı görüşmeye ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, Ukrayna'daki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title