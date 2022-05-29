Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile görüştü - Haberler

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Fransız mevkidaşı Colonna ile yaptığı görüşmeye ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, Ukrayna'daki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.