Bakan Çavuşoğlu: "FETÖ oyunları geri döndü"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, "İşte her turlu ayak oyunları, ahlaksızlık, montaj, şantaj ne varsa hepsini yapmaya başladılar. FETÖ oyunları geri döndü, FETÖ'culer bilet aldı 'dönüyoruz Kılıçdaroğlu kazanacak dediler'. Onlar dönmedi ama FETÖ oyunları ülkeye döndü. Geçmişte sayın Deniz Baykal'a yapılanlar da tekrar sahnelenmeye başladı. Millet olarak bunlara karşı dik durmamız lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Antalya'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK)'nın temsilcileri ile bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen etkinlikte söz alan Bakan Çavuşoğlu, "Bu topraklarda kararı milletimiz verir, böyle hayal gücü yüksek yazılarla, sayın cumhurbaşkanımız ve Türkiye'yi her zaman hedef almışlardır, umdukları gibi olmadı. İşte her turlu ayak oyunları, ahlaksızlık, montaj, şantaj ne varsa hepsini yapmaya başladılar. FETÖ oyunları geri döndü, FETÖ'culer bilet aldı 'dönüyoruz Kılıçdaroğlu kazanacak dediler'. Onlar dönmedi ama FETÖ oyunları ülkeye döndü. Geçmişte sayın Deniz Baykal'a yapılanlar da tekrar sahnelenmeye başladı. Millet olarak bunlara karşı dik durmamız lazım" dedi.