Bakan Çavuşoğlu: ( Ermenistan'la normalleşme) "Son Azerbaycan ile yaşanan gelişmeler ( Ermenistan'ın saldırıları) bizim canımızı tabiatıyla sıktı. Ermenistan'ın bu provokasyonları sonlandırması gerekiyor. Bizim Ermenistanla görüşmelerimiz ikili düzeyde devam ediyor ancak kendilerine bunun, Azerbaycan'dan bağımsız bir şekilde devam etmeyeceğini söylüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika