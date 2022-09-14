Bakan Çavuşoğlu: (Ermenistan'la normalleşme) "Son Azerbaycan ile yaşanan gelişmeler (Ermenistan'ın saldırıları) bizim canımızı tabiatıyla sıktı.
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Bakan Çavuşoğlu: (Ermenistan'la normalleşme) "Son Azerbaycan ile yaşanan gelişmeler (Ermenistan'ın saldırıları) bizim canımızı tabiatıyla sıktı.
Bakan Çavuşoğlu: ( Ermenistan'la normalleşme) "Son Azerbaycan ile yaşanan gelişmeler ( Ermenistan'ın saldırıları) bizim canımızı tabiatıyla sıktı. Ermenistan'ın bu provokasyonları sonlandırması gerekiyor. Bizim Ermenistanla görüşmelerimiz ikili düzeyde devam ediyor ancak kendilerine bunun, Azerbaycan'dan bağımsız bir şekilde devam etmeyeceğini söylüyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika