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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Politika Haberleri

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Çavuşoğlu'nun Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamaya da işaret edildi.Bakan Çavuşoğlu ise görüşmeye ilişkin, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı kardeşim Ceyhun Bayramov'la Azerbaycan- Ermenistan devlet sınırındaki Ermeni provokasyonlarını ele aldık. Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanmalı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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