Bakan Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Peru da düzenlenen Down Sendromlular Futsal şampiyonasında 3. olan Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Peru da düzenlenen Down Sendromlular Futsal şampiyonasında 3. olan Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncuları ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ı kabul etti. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından kabul ile ilgili yaptığı açıklamada,"Peru'da düzenlenen Down Futsal Şampiyonası'nda Dünya 3. sü Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız misafirimizdi.Önünüzde nice kupalar, arkanızda milyonlar var! Sizlerle gurur duyuyoruz!" ifadesini kullandı.