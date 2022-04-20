Bakan Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Halil Özbek - Politika
 - Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Peru da düzenlenen Down Sendromlular Futsal şampiyonasında 3. olan Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Peru da düzenlenen Down Sendromlular Futsal şampiyonasında 3. olan Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncularını kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Peru da düzenlenen Down Sendromlular Futsal şampiyonasında 3. olan Down Sendromlular Futsal milli takım oyuncuları ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ı kabul etti. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından kabul ile ilgili yaptığı açıklamada,"Peru'da düzenlenen Down Futsal Şampiyonası'nda Dünya 3. sü Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız misafirimizdi.Önünüzde nice kupalar, arkanızda milyonlar var! Sizlerle gurur duyuyoruz!" ifadesini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Politika

Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title