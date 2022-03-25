Bakan Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gidecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gidecek.
Bakan Çavuşoğlu, 25-26 Mart tarihlerinde düzenlenen Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ı ziyaret edecek. Çavuşoğlu'nun foruma katılan diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da ikili temaslarda bulunması bekleniyor. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika