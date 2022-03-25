Bakan Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gidiyor - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gidecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gidecek.

Bakan Çavuşoğlu, 25-26 Mart tarihlerinde düzenlenen Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ı ziyaret edecek. Çavuşoğlu'nun foruma katılan diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da ikili temaslarda bulunması bekleniyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Mart, Politika, Haberler

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