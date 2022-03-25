Bakan Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gidecek.

Bakan Çavuşoğlu, 25-26 Mart tarihlerinde düzenlenen Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ı ziyaret edecek. Çavuşoğlu'nun foruma katılan diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da ikili temaslarda bulunması bekleniyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika