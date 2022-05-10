Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, 11 Mayıs'ta DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, Fas ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak. Söz konusu toplantıda, Suriye ve Irak'ta DEAŞ ile mücadelede devam eden çabaların gözden geçirilmesi; Afganistan ve Afrika'da son dönemde artan DEAŞ varlığına ilişkin mevcut durumun ele alınması bekleniyor. Çavuşoğlu'nun toplantı çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika